  Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!

Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!

Tel-Aviv, Israël

depuis

$1,41M

;

3

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
3
ID: 34388
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yosef Eliyahu, 5

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Au cœur de la ville, rue calme et charmante à deux pas des théâtres 12, rue Yosef Eliyahu Appartement de 111 m², 1er étage avec ascenseur À rénover entièrement Exposition triple (est, ouest et sud) Entouré de verdure

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Mini penthouse
Jérusalem, Israël
depuis
$3,42M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,48M
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus recherchés d’Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d’exception. Surfa…
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$896,610
Projet Neuf à Netanya .Savyon Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël. Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, …
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$689,700
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
