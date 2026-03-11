  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
ID: 34618
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 52

À propos du complexe

Situé en plein cœur de Tel Aviv, dans la rue Pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir. – 81 m² net _ 2 chambres à couché _ 2 salles de bains – Terrasse ensoleillée de 7 m² – 4e étage élevé – Triple exposition – Ascenseur – Parking – Mamad – Tofes 4 obtenu Prix : 6,300,000 Nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$827,640
Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Special investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$373,065
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalon, Israël
depuis
$890,340
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Dans un immeuble moderne de Bat Yam : 3 pièces au 3ème étage Surface habitable 76m² + 16m² de terrasse Vue mer dégagée Séjour lumineux 1 parking + 1 cave Proximité mer, commerces et transports
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
mini penthouse de 4.5 pieces recent avec terrasse de 27m2 . cave et 2 parkings. salle de sport sans l'immeuble, a 2 pas du lac
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Afficher tout Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, au cœur du quartier Park à Hadera, un appartement de standing exceptionnel de 4 pièces superbement rénové ! Ses caractéristiques : - Superficie de 105 m2, - ⁠17ème étage sur 19, - ⁠Superbe terrasse de 40 m2, -…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
