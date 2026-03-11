  1. Realting.com
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israël
$1,66M
ID: 34550
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 17

À propos du complexe

A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'occupation élévé dans ce quartier Un appartement identique est également à la vente au 1er étage

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Appartement à vendre à Arnona, rue Ravadim, appartement de caractère, 3.5 pièces, 86 mètres carrés, rez de chaussée, sortie à la cour, unité séparée de 20 mètres carrés enregistrée comme stockage
Quartier résidentiel A vendre projet - residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de c…
Quartier résidentiel Beau rez de jardin
Quartier résidentiel Beau rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$1,505
Beau Rez-de Jardin 4/5 pieces Il a tout Balcon, jardin, mmd, cave, parking Quartier résidentiel a 15mn a pied du centre ville Références sérieuses demandées
