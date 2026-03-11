Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte, avec parking et stockage dans le projet très recherché Quatre Florentine, à un prix attractif.
Emplacement privilégié :
- 5 minutes de Neve Tzedek
- 5 minutes de la rue Rothschild et du parc HaMasila
- Marché aux puces et plus encore.
Caractéristiques :
- Salon spacieux et cuisine avec accès à une terrasse ensoleillée orientée à l'ouest
- Lumineux et aéré
- Grande chambre avec accès à la terrasse ensoleillée
- 3ème étage (avec ascenseur)
- 51 m² construits + 7 m² de terrasse ensoleillée
- Hall d'entrée beau et accueillant
- Projet de qualité avec des cafés autour
- Parking privé
- Stockage de 7 m², plafond haut
Prix :3 050 000 NIS
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
