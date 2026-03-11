  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte

Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte

Tel-Aviv, Israël
$956,175
ID: 34638
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaNagarim, 16

À propos du complexe

Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte, avec parking et stockage dans le projet très recherché Quatre Florentine, à un prix attractif. Emplacement privilégié : - 5 minutes de Neve Tzedek - 5 minutes de la rue Rothschild et du parc HaMasila - Marché aux puces et plus encore. Caractéristiques : - Salon spacieux et cuisine avec accès à une terrasse ensoleillée orientée à l'ouest - Lumineux et aéré - Grande chambre avec accès à la terrasse ensoleillée - 3ème étage (avec ascenseur) - 51 m² construits + 7 m² de terrasse ensoleillée - Hall d'entrée beau et accueillant - Projet de qualité avec des cafés autour - Parking privé - Stockage de 7 m², plafond haut Prix :3 050 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Bat Yam - rue Tsahal Appartement traversant Ouest/Est 4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad) Place de parking incluse 4ᵉ étage avec ascenseur Immeuble récent en bon état et bien entretenu. Points forts : Grande pièce à vivre …
Ascalon, Israël
depuis
$548,625
???? À vendre à Ashkelon – Superbe appartement 4 pièces dans le quartier Agamim ! ???? ???? 8e étage | ???? Vue dégagée | ????️ Spacieux et lumineux Une belle opportunité dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville ! ✅ 4 pièces bien agencées ✅ Étage élevé avec vue ouverte et apa…
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,35M
À vendre : villa privée haut de gamme située dans le quartier recherché de Neve Hof, à Rishon LeZion. Emplacement idéal : rue HaIgeret, rue calme et très recherchée, à proximité de la mer. La propriété bénéficie d’un immense jardin entourant toute la villa, offrant une intimité totale et un…
