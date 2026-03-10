  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil

Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil

Ascalon, Israël
depuis
$648,945
;
10
Laisser une demande
ID: 34736
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

affaire exceptionnelle a ne pas rater agamim, petit immeuble de 2 etages, rdj 4 p de 104 m2 + jardin de 200 m2 piscinable, cave et parking vue degagee. super prosuit a l'investissement ou a l'habitat IMMEUBLE DE 2 ANS

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$539,220
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Vous regardez
Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$648,945
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Jérusalem, Israël
depuis
$2,649
Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux 1er étage, . • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$783,750
Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer 71 m² + 9 m² de balcon 3 pièces et demi 4ᵉ étage Exposition plein ouest – très lumineux Place de parking incluse Immeuble livré il y a 3 ans Appartement déjà loué – idéal pour investisseurs Possibilité de retirer facilement les locataires…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
* Charmant petit 2 pièces * 40m² avec mamad * Immeuble moderne et bien entretenu * Parking souterrain * Proche plage et Marina de Tel Aviv
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller