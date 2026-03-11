  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité

Raanana, Israël
depuis
$1,53M
;
6
Laisser une demande
ID: 34223
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des meilleures écoles Du centre-ville & commerces Des parcs et espaces verts Des transports et services du quotidien 3 Immeubles Boutique de Standing Architecture contemporaine | Résidences intimistes | Finitions luxueuses Appartements d’exception : 4 pièces – env. 96 m² + beau balcon 5 pièces – env. 131 m² + balcon généreux Salons lumineux, grandes baies vitrées, cuisines modernes haut de gamme. Un cadre de vie recherché par les familles israéliennes & francophones. Pourquoi investir ici ? • Adresse de prestige à Raanana • Projet à forte valeur patrimoniale • Qualité constructeur irréprochable • Forte demande à la location comme à la revente

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,35M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,53M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$749,265
À seulement quelques pas du Kikar Haatzmaout et des plages de Netanya, dans un immeuble récemment rénové, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces situé au 3e étage sur 8 avec ascenseur. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte moderne, trois expositions (sud, nord, ouest) assurant …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,19M
MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller