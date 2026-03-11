  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac

Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac

Ascalon, Israël
depuis
$799,425
;
8
Laisser une demande
ID: 34058
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

dans un petit immeuble de 4 etages , un penthouse duplex de 138m2 habitable + 48m2 de terrasse, tres belle cusine, cave et 2 parkings

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne affaire, dans un bel immeuble, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis
Tel-Aviv, Israël
depuis
$830,775
Superbe investissement dans le nord de Tel Aviv, et très agréable à vivre. Dans un immeuble boutique neuf après TAMA - haut standing - 2 pièces de 45 m2 rénové et optimisé par un architecte - 3 mètres de hauteur sous plafond - calme et lumineux orienté Sud - entièrement meublé - Abri dans l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$335,445
Joyau à la Marina : 50m de la plage ! ???? ​Découvrez ce charmant appartement cosy au 3ème étage d'un petit immeuble intimiste (5 étages). ​Emplacement de rêve : À 50 mètres de l’eau. ​Confort : Espace optimisé avec une terrasse ensoleillée. ​Sérénité : Mamad inclus pour une tranquillité tot…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$16,30M
Penthouse-villa d’exception bénéficiant d’un emplacement privilégié surplombant le parc Yarkon, avec des vues panoramiques dégagées sur le parc, la mer Méditerranée et le paysage urbain. Idéalement situé au cœur du très recherché quartier du Vieux Nord de Tel-Aviv, le bien offre un accès à p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller