  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jerusalem

Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$9,41M
;
9
ID: 34338
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Rue Yismach Melech, à Kfar David, somptueux penthouse baigné de lumière. Immense salon, terrasse de 250 m² avec une vue tout simplement spectaculaire sur la Vieille Ville et ses remparts. Grande salle à manger, cuisine ouverte moderne, 3 suites. Maison intelligente, 2 places de parking privées et cave.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
