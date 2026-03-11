Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Une luxueuse maison de rêve à Neve Tzedek – 4 rue Neve Shalom, en vente exclusive.
Au cœur du plus beau et prestigieux quartier de Tel Aviv, sur la très prisée rue Neve Shalom, à 5 minutes à pied de la gare et de la mer.
Une maison rare et d'une beauté spectaculaire vous attend, alliant design, confort et qualité de vie au plus haut niveau.
Cette maison a été reconstruite et conçue par l'architecte Manuel Zaguri (diplômé de Bezalel).
D'une superficie de 266 m² (sur une surface de 110 m²), elle s'étend sur 4 niveaux :
• Rez-de-chaussée : 76 m² d'espace de vie ouvert avec une cuisine fonctionnelle et équipée, et de grandes fenêtres donnant sur la cour.
• Étage de 73 m² comprenant 3 chambres : 2 chambres d'enfants et une luxueuse suite parentale avec une grande salle de bains lumineuse et un charmant balcon donnant sur la cour.
• Sous les toits : 36 m² avec possibilité de créer un bureau, un studio ou une suite supplémentaire.
• Sous-sol spacieux de 82 m² pouvant accueillir diverses activités : home cinéma, salle de sport ou logement privé.
Le sous-sol comprend un mamad !
Cour privée de 33 m², idéale pour recevoir, organiser des dîners d'été ou se détendre au calme.
Parking privé couvert : un véritable privilège au cœur du quartier.
Dans la zone de stationnement réservée, il est possible de garer une voiture supplémentaire devant la maison.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour