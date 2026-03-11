  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,87M
;
10
ID: 34367
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Shalom, 22

À propos du complexe

Une luxueuse maison de rêve à Neve Tzedek – 4 rue Neve Shalom, en vente exclusive. Au cœur du plus beau et prestigieux quartier de Tel Aviv, sur la très prisée rue Neve Shalom, à 5 minutes à pied de la gare et de la mer. Une maison rare et d'une beauté spectaculaire vous attend, alliant design, confort et qualité de vie au plus haut niveau. Cette maison a été reconstruite et conçue par l'architecte Manuel Zaguri (diplômé de Bezalel). D'une superficie de 266 m² (sur une surface de 110 m²), elle s'étend sur 4 niveaux : • Rez-de-chaussée : 76 m² d'espace de vie ouvert avec une cuisine fonctionnelle et équipée, et de grandes fenêtres donnant sur la cour. • Étage de 73 m² comprenant 3 chambres : 2 chambres d'enfants et une luxueuse suite parentale avec une grande salle de bains lumineuse et un charmant balcon donnant sur la cour. • Sous les toits : 36 m² avec possibilité de créer un bureau, un studio ou une suite supplémentaire. • Sous-sol spacieux de 82 m² pouvant accueillir diverses activités : home cinéma, salle de sport ou logement privé. Le sous-sol comprend un mamad ! Cour privée de 33 m², idéale pour recevoir, organiser des dîners d'été ou se détendre au calme. Parking privé couvert : un véritable privilège au cœur du quartier. Dans la zone de stationnement réservée, il est possible de garer une voiture supplémentaire devant la maison.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,87M
