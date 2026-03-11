Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est parfait pour la vie en ville ou comme propriété d'investissement rentable.
Caractéristiques principales :
- Emplacement privilégié : Situé au cœur du centre-ville de Jérusalem, à proximité de tous les principaux commerces, du célèbre marché Mahane Yehuda et du tramway.
- Charmant espace de vie : Un salon confortable avec une kitchenette ouverte mène à un petit balcon qui donne sur la paisible cour intérieure de l'immeuble.
- Chambre spacieuse : La grande chambre s'ouvre également sur le balcon, offrant un refuge tranquille.
- Salle de bain : Comprend une salle de bain complète pour plus de commodité.
- Actuellement loué : L'appartement est actuellement loué, offrant un potentiel de revenu immédiat.
- Potentiel de rénovation pour Airbnb : Avec quelques rénovations, cette propriété pourrait être idéale pour des locations à court terme, ce qui en fait une excellente opportunité pour l'hébergement Airbnb.
- Disponibilité rapide : Disponible rapidement, permettant une flexibilité dans les plans d'emménagement ou de rénovation.
Cet appartement bien situé offre à la fois du charme et un excellent potentiel pour ceux qui cherchent à investir dans le marché immobilier florissant de Jérusalem.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour planifier une visite !
Jérusalem, Israël
