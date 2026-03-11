Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale

  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
  Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale

Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale

Jérusalem, Israël
depuis
$586,245
ID: 34335
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 44 Jerusalem Hostel

À propos du complexe

Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est parfait pour la vie en ville ou comme propriété d'investissement rentable. Caractéristiques principales : - Emplacement privilégié : Situé au cœur du centre-ville de Jérusalem, à proximité de tous les principaux commerces, du célèbre marché Mahane Yehuda et du tramway. - Charmant espace de vie : Un salon confortable avec une kitchenette ouverte mène à un petit balcon qui donne sur la paisible cour intérieure de l'immeuble. - Chambre spacieuse : La grande chambre s'ouvre également sur le balcon, offrant un refuge tranquille. - Salle de bain : Comprend une salle de bain complète pour plus de commodité. - Actuellement loué : L'appartement est actuellement loué, offrant un potentiel de revenu immédiat. - Potentiel de rénovation pour Airbnb : Avec quelques rénovations, cette propriété pourrait être idéale pour des locations à court terme, ce qui en fait une excellente opportunité pour l'hébergement Airbnb. - Disponibilité rapide : Disponible rapidement, permettant une flexibilité dans les plans d'emménagement ou de rénovation. Cet appartement bien situé offre à la fois du charme et un excellent potentiel pour ceux qui cherchent à investir dans le marché immobilier florissant de Jérusalem. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour planifier une visite !

Jérusalem, Israël
