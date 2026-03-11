Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Dans une résidence récente du quartier de Kiryat Yovel, découvrez un superbe appartement de 2 pièces, moderne, lumineux et parfaitement entretenu. Situé au 11ᵉ étage d’un immeuble construit en 2023 avec ascenseur de Shabbat, il offre une surface de 50 m² prolongée par un balcon de 4 m² avec une vue panoramique dégagée orientée ouest.
Le séjour spacieux et baigné de lumière s’ouvre sur une cuisine contemporaine, l’appartement dispose d’une chambre confortable avec mamad intégré ainsi que d’une salle d’eau élégante.
Une cave privative et une place de parking souterrain viennent compléter ce bien.
Les commerces, services et le tramway se trouvent directement au pied de l’immeuble, offrant un confort de vie exceptionnel.
Actuellement loué 4 800 ₪ par mois, avec un complément de 400 ₪ pour la cave, , constituant une excellente opportunité aussi bien pour un investissement sécurisé que pour une future résidence principale de qualité.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
