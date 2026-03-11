Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Penthouse d’exception avec vue à couper le souffle !
Découvrez ce splendide 4 pièces de 117 m², conçu avec soin et raffinement, alliant luxe, confort et matériaux de qualité supérieure.
Une immense terrasse de 25 m² orientée plein ciel offre une vue dégagée imprenable et baigne l'appartement de lumière naturelle.
La suite parentale dispose de sa propre salle de bain privative, et chaque détail de l’appartement a été pensé pour offrir une qualité de vie unique.
Situé dans un immeuble moderne et haut de gamme, avec des finitions de très haut standing, le bien comprend également 2 places de parking privées et une cave attenante.
Un bien rare, une opportunité à ne pas manquer pour vivre le confort, l’élégance et l’exception.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
