Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique

Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
;
1
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Anilevitch, 71

À propos du complexe

Penthouse d’exception avec vue à couper le souffle ! Découvrez ce splendide 4 pièces de 117 m², conçu avec soin et raffinement, alliant luxe, confort et matériaux de qualité supérieure. Une immense terrasse de 25 m² orientée plein ciel offre une vue dégagée imprenable et baigne l'appartement de lumière naturelle. La suite parentale dispose de sa propre salle de bain privative, et chaque détail de l’appartement a été pensé pour offrir une qualité de vie unique. Situé dans un immeuble moderne et haut de gamme, avec des finitions de très haut standing, le bien comprend également 2 places de parking privées et une cave attenante. Un bien rare, une opportunité à ne pas manquer pour vivre le confort, l’élégance et l’exception.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Autres complexes
Ascalon, Israël
depuis
$620,730
Un 4 pieces dans le quarie de Agamim terasse 90 m2 etat comme neuf
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
a la marina d'ashkelon, dans l'immeuble Ferreron, a 50 metres du bord de mer, appartement 2 pieces dans residence avec piscine tres bon produit a l'investissement ou pied a terre
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
3 pcs dans le nouveau quartier de ir ayain
