Quartier résidentiel Grand jardin

depuis
$3,14M
12
ID: 34868
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaMeyasdim, 7

À propos du complexe

Beit Kerem - un nouveau bâtiment avec une entrée privée. Luxueux appartement conçu par un architecte. 5 pièces 170 m² + jardin 150 m² Possibilité de diviser en 3+2. Balcon de Soucca. 2 stationnements. ascenseur

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Dans un tres bel immeuble classes Rue Sheinkin Mini penthouse d’une surface de 96m2 avec terrasse de 40 m2 de plain-pied composé de 2 chambres à coucher + grand séjour 3eme étage avec ascenseur Vue dégagée
Herzliya, Israël
depuis
$7,52M
Située dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Israël, à seulement 400 mètres du littoral, cette villa neuve est l'incarnation du luxe moderne et de l'excellence architecturale. Conçue par la célèbre architecte Orly Shrem, cette résidence soigneusement élaborée s'étend sur trois nive…
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
4 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au coeur d'une atmosphère pastorale àJérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur e…
