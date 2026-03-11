Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
Nouveauté ! Nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera !
Nous vous présentons une maison neuve de très haut standing à la vente dans la rue Bellinson, dans le quartier pavillonnaire de Neve Haim.
Caractéristiques :
- Maison neuve moderne,
- Maison de 6 pièces de 170 m² construite sur 250 m² de terrain,
- 2 suites parentales (rez-de-chaussée et à l'étage),
- Matériaux de qualité, climatisation dans chaque pièce,
- Bel espace extérieur avec une cuisine de rêve !
- Entrée immédiate possible !
Une excellente opportunité à un prix très attractif !
Contactez-nous, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licence professionnelle: 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour