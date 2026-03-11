  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!

Hadera, Israël
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Nouveauté ! Nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera ! Nous vous présentons une maison neuve de très haut standing à la vente dans la rue Bellinson, dans le quartier pavillonnaire de Neve Haim. Caractéristiques : - Maison neuve moderne, - Maison de 6 pièces de 170 m² construite sur 250 m² de terrain, - 2 suites parentales (rez-de-chaussée et à l'étage), - Matériaux de qualité, climatisation dans chaque pièce, - Bel espace extérieur avec une cuisine de rêve ! - Entrée immédiate possible ! Une excellente opportunité à un prix très attractif ! Contactez-nous, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle: 313736

Hadera, Israël
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Au cœur du quartier recherché de Mekor Baruch à Jérusalem, cet appartement spacieux de 110 m² offre un cadre de vie confortable et paisible, idéal pour une famille. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, il bénéficie d’une belle luminosité et d’une atmosphère calme. L’appartement se compose de 5…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Hadera, Israël
depuis
$843,315
BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un superbe appartement familial lumineux, dans un immeuble récent, dans le quartier du bord de mer de Hadera, à Givat Olga, rue Menahem Begin ! Caractéristiques : - 5 pièces d'environ 120 m², - 2 terrasses ! 14 et 6 m2, - ⁠Un bel espace de …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
