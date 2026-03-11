  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo

ID: 34643
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 17

À propos du complexe

À VENDRE - PENTHOUSE NEUF AVEC PISCINE PRIVÉE À KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6ᵉ et dernier étage 140 m² habitables 60 m² de balcons 70 m² de terrasse privée sur le toit 30 m² de piscine privée 5 pièces 2 places de parking privées 1 pièce de stockage privée Vues dégagées et ambiance unique À quelques pas de la plage Prix : 17 500 000 NIS Contact : Megane Agence : Premium Real Estate Frais d'agence : 2 % + TVA

