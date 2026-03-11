  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

depuis
$1,18M
2
ID: 34423
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terrasses et stationnement privé pour certains. Architecture signée Yaniv Prado, alliant design contemporain et authenticité de l’âme tel-avivienne. Construction en cours

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
À louer en location longue durée à Arnona, Jérusalem, ce charmant appartement de 2,5 pièces offre un cadre de vie confortable et calme dans l’un des quartiers résidentiels les plus recherchés de la ville. D’une surface d’environ 50 m², il se compose d’un salon lumineux avec cuisine ouverte …
À vendre en exclusivité, Près de la place Rabin et du boulevard Han 44, rue Ibn Gabirol Dans un immeuble sécurisé avec digicode et système d'alerte Au 3ème étage, calme et agréable Spacieux appartement rénové de 2 pièces + une terrasse ensoleillée 68 m² + environ 5 m² de terrasse Une chambre…
Unique duplex 5 pièces au cœur de Tel Aviv – Bograshov Situé à proximité de la plage et des rues animées du quartier Bograshov, ce duplex offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et sérénité. 5 pièces 4 chambres 2 salles de bains 3 toilettes 4e et 5e étage 135 m² habitables + 58 m…
