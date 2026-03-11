  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique

Raanana, Israël
depuis
$1,03M
;
3
ID: 34179
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

appartement neuf 3 p magnifique vue degagee. sur les jardins terrasse de 25 m2. soukka. cote sud et ouest. 2 parkings sous terrain une cave. l appartement est loue jusqu a juillet 2026 a 6200 sh/mois

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Realting.com
Aller