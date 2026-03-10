  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem

Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$6,897
;
9
ID: 34828
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Duplex unique et calme, avec une vue dégagée et verdoyante sur la Vieille Ville et la ville nouvelle. Plafonds hauts. Étage 1 : salon spacieux, cuisine, coin repas, une chambre et une salle de bain. Étage 2 : 3 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain, grand espace bureau. Surface : 180 m² 6 pièces Terrasses : 65 m² (la grande terrasse est casher pour Souccot) Chauffe-eau solaire Climatisation Chauffage Meublé partiellement Pas de parking Situé au 2e étage, environ 20 marches

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

