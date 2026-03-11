  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Israël
depuis
$752,400
;
7
ID: 34534
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Ussishkin, 19

À propos du complexe

Appartement avec un séjour très spacieux, très clair et vue complètement dégagée Situe a deux pas du kikar et de la plage Excellent appartement pour habitation ou pour investissement

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,84M
En Plein de cœur de Tel Aviv , proche du théâtre , a proximité du Kikar HAmedina et du Parc Yarkon . Voici un tres beau projet offrant des prestations luxueuses intérieurs et extérieurs , avec un choix d appartement allant du 2 pièces au penthouse . avec des vues mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Rénovation prestigieuse et exclusive par Gidi Bar Orian architecte de renom, alliance parfaite entre élégance contemporaine et respect de l’héritage architectural du boulevard. Appartement de 145 m², entièrement décoré par l'architecte lui-même 2 chambres à coucher élégantes Mamad (pièce sé…
