  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
;
3
Laisser une demande
ID: 34164
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 31

À propos du complexe

appartement neuf dans un charmant immeuble idealement situe proche du parc hayarkon et a 400 m de la plage au coeur de la ville dans une rue calme a 2 pas des commerces et du metro 3.5 pieces . 90 m2 habitables .terrasse de 7m2 . finitions haut de gamme .chauffage au sol. climatisation VRF. possibilite d avoir un parking dans l immeuble

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Hadera, Israël
depuis
$730,455
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$993,795
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Vous regardez
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Dans la nouvelle tour du fameux projet Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan limitrophe kiriat yovel . Tres beau 5 pièces de 122 m2 avec terrasse de 10 m2 en partie soucah ., belles prestations intérieur vue merveilleuse sur la foret de Jerusalem . 4 chambres a coucher , 2 salles…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À VENDRE | MAGNIFIQUE 3 PIÈCES | RUE CALME ET PRESTIGIEUSE – À 2 MINUTES DE LA PLAGE, TEL AVIV Situé dans une rue calme et prestigieuse à seulement 2 minutes à pied du Royal Beach, ce superbe appartement de 3 pièces est un véritable bijou. Niché au 1er étage surélevé d’un immeuble magnifiqu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²
Bat Yam, Israël
depuis
$815,100
Superbe appartement 2 pièces en rez-de-jardin avec jardin privatif Découvrez ce charmant 2 pièces situé en rez-de-jardin, offrant un intérieur moderne et un jardin privatif de 50 m², parfait pour profiter de l’extérieur et des beaux jours. Caractéristiques : • 55 m² d’espace intérieur • Jar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller