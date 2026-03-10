  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Holyland bait vagan

Quartier résidentiel Holyland bait vagan

Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
;
13
ID: 34885
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

En plein cœur de Bait Vagan , la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible , avec un large choix d appartements du 3 pieces au penthouse et rez de jardin .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

