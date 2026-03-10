  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Coup de fusil

Quartier résidentiel Coup de fusil

Ascalon, Israël
depuis
$595,650
ID: 34762
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

affaire exceptionnelle a saisir!! dans le nouveau quartier de agamim. dans un petit immeuble de 5 etages, rdj 4 pieces de 100 m2 habitable + 50m2 de jardin. cuisine americaine, electricite ia, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionne centralise, parking. entree immediate. tres bon produit a l'habitat ainsi qu'a l'investissement. A saisir !!

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,850
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Autres complexes
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Hadera, Israël
depuis
$730,455
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 5 pièces, au calme et lumineux dans un bel immeuble en pierre de taille ! Caractéristiques : - Un grand appartement rénové de 5 pièces de 120 m², - Cuisine agréable, - Salon confortable avec une belle b…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Tibériade, Israël
depuis
$3,51M
Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deux ans et demi est une véritable perle rare, nichée à seulement 15 mètres de la falaise. Superficie : Terrain de 400 m² + 360 m² de pelouse (espace vert protégé) s'étendant jusqu'au bord du précipice.…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Bat Yam, Israël
depuis
$1,57M
Dans une tour moderne de stranding de Bat Yam 5 pièces dont 1 mamad Surface habitable 131m² Terrasse 14m² Au 20eme étage d'une tour luxueuse 2 places de parking 1 cave
Agence
Immobilier.co.il
