  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka

Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka

Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
;
10
Laisser une demande
ID: 34826
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Baka, dereh beit Lehem 49, au dessus d une maison authentique,2e etage sans ascenseur, 4 pieces (mamad), 2 douches, 2 toilettes, 89 m2, terrasse souccah 7 m2, bon état, lumineux, vue dégagée. 3650000 shekels

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,19M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Cette propriété exceptionnelle située dans les Lagoon Towers, dans le prestigieux quartier de South Beach à Netanya, offre une opportunité unique de vivre le luxe en bord de mer à son apogée. L'agencement spacieux de l'appartement, obtenu par la fusion de deux unités, s'étend sur 320 m² et c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
RAANANA - Quartier Neve Zemer, Un nouveau projet haut de gamme dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages Appartement 4 pièces étage 1, 92m² + 12m² terrasse avec 2 parkings et 1 cave : Projet avec permis validé Gar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller