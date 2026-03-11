  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod

Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$924,825
;
6
ID: 34580
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaZionut, 22

À propos du complexe

Rare : Résidence "Dimri" à la City, à Ashdod, appartement 5 pièces avec parking, climatisation. 2 ascenseurs dont un de shabbat.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

