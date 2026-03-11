  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Proche de la mer

Quartier résidentiel Proche de la mer

Ascalon, Israël
depuis
$529,815
;
4
Laisser une demande
ID: 34312
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un beau 4 pieces proche de la mer avec vue mer degagee

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$805,695
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !!
Hadera, Israël
depuis
$843,315
Vous regardez
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
Har-homa, Shlav guimel, Très bel immeuble de qualité, 2 ascenseur dont un shabbat, au 8e étage. Appartement de catalogue, unique, extrêmement bien agencé et avec goût. 173 m2 net sur un seul plateau, 6 pièces, hauteur de plafonds de 3 m, lumineux, 4 orientations, salon cuisine très spacieu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,13M
Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
penthouse 5 pieces seul a l'etage/ petit immeuble de 5 etages. tres bien ammenage, terrasse avec permis de construire une piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller