  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme

Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme

Raanana, Israël
depuis
$2,66M
;
7
ID: 34190
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Yigael Yadin

À propos du complexe

Joli cottage beaucoup de charme situe a l ouest de Raanana dans une rue tres calme. Renovee , grande cuisine avec ilot central . salon spacieux avec vrai coin repas. beaucoup de lumiere. Sous sol. parking et un tres beau jardin avec piscine.

Raanana, Israël
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Raanana, Israël
depuis
$2,66M
