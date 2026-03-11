  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv

Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
;
10
Laisser une demande
ID: 34196
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 30

À propos du complexe

Ce charmant et lumineux appartement de style européen offre un cadre de vie confortable dans un emplacement idéal. D'une superficie de 89 m², il est situé au 3e et dernier étage d'un immeuble rénové et bien entretenu. Il comprend trois pièces soigneusement conçues : un spacieux séjour, une cuisine semi-ouverte avec îlot central, deux chambres confortables et une salle de bains modern. Situé dans un quartier calme et recherché du centre-ville, l'appartement est à quelques pas des principales attractions telles que le centre commercial Dizengoff, la place Dizengoff, la promenade et la plage. Grâce à ses trois orientations d'air, l'appartement bénéficie d'une lumière naturelle abondante tout au long de la journée, créant une atmosphère lumineuse et accueillante. Il bénéficie également d'un accès à une terrasse commune sur le toit avec vue panoramique sur la verdure, d'un abri anti-aérien dans l'immeuble pour plus de sécurité et d'un ascenseur en cours d'installation. Ce bien est une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent un espace de vie élégant et pratique dans un emplacement urbain privilégié. Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, n'hésitez pas à nous contacter.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,39M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Raanana, Israël
depuis
$1,16M
Belle surface de 126 m2 net. Appartement 4e etage avec terrasse de 14 m2 . Vue degagee. Immeuble renove. parking. Centre ville de Raanana . proche de tous les commodites
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Situé rue Mendeli, l’une des adresses les plus prisées de Tel-Aviv, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques pas de la plage, des hôtels de prestige, des cafés et de l’animation du centre-ville, tout en offrant un cadre résidentiel calme. Il s’agit d’un appartement…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller