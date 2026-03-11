Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Ce charmant et lumineux appartement de style européen offre un cadre de vie confortable dans un emplacement idéal. D'une superficie de 89 m², il est situé au 3e et dernier étage d'un immeuble rénové et bien entretenu. Il comprend trois pièces soigneusement conçues : un spacieux séjour, une cuisine semi-ouverte avec îlot central, deux chambres confortables et une salle de bains modern.
Situé dans un quartier calme et recherché du centre-ville, l'appartement est à quelques pas des principales attractions telles que le centre commercial Dizengoff, la place Dizengoff, la promenade et la plage. Grâce à ses trois orientations d'air, l'appartement bénéficie d'une lumière naturelle abondante tout au long de la journée, créant une atmosphère lumineuse et accueillante.
Il bénéficie également d'un accès à une terrasse commune sur le toit avec vue panoramique sur la verdure, d'un abri anti-aérien dans l'immeuble pour plus de sécurité et d'un ascenseur en cours d'installation. Ce bien est une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent un espace de vie élégant et pratique dans un emplacement urbain privilégié.
Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, n'hésitez pas à nous contacter.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour