Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence

À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM
Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus.
Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles
Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-Aviv.
La Riviera est un projet résidentiel de luxe d’exception offrant un art de vivre unique face à la Méditerranée, avec des vues mer dégagées et un cadre élégant, serein et recherché.
Le projet se distingue par une architecture contemporaine haut de gamme et une séparation totale entre la partie résidentielle et un hôtel d’affaires situé aux niveaux inférieurs, garantissant calme, intimité et confort absolu aux résidents.
Entrée résidentielle indépendante, hall dédié et ascenseurs réservés.
Idéalement situé, le projet bénéficie d’un accès direct à la promenade et à la plage, à proximité immédiate des commerces, restaurants, loisirs et transports, avec une connexion rapide à Tel-Aviv par le tramway.
La résidence propose une large gamme d’appartements 3, 3,5 et 5 pièces, ainsi qu’un penthouse d’exception.
Les appartements, spacieux et lumineux, disposent de terrasses généreuses, de grandes baies vitrées et d’un design moderne aux finitions haut de gamme.
Tous les logements sont situés à partir du 6ᵉ étage, avec vue mer dégagée (au minimum partiellement en façade).
Prestations de standing : climatisation entièrement installée, fenêtres isolées, portes intérieures design, salles de bains élégantes, ascenseur de Shabbat et parking classique.
Le penthouse offre un véritable étage privé, avec vue panoramique spectaculaire, immense terrasse rooftop et possibilité de piscine privée.
Projet porté par un promoteur reconnu, fort de plus de 60 ans d’expérience et de plus de 100 immeubles livrés à Bat Yam.
Permis accordé, garantie bancaire Mizrahi, début des travaux dans 2 mois.
Prix à partir de 4,2 M₪ pour un 3 pièces (75 m² + terrasse).
Conditions de paiement attractives : 20 % à la signature, solde dans 2 ans avec indexation
Premiers appartements: pas d'indexation et cave offerte