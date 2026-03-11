Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
9
ID: 34195
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Atzmon, 15

À propos du complexe

Cet appartement charmant situé au cœur de Tel Aviv offre une opportunité exceptionnelle tant pour les investisseurs que pour ceux à la recherche d'une résidence privée. Idéalement placé à seulement cinq minutes à pied de la plage, il se trouve entre le quartier enchanteur de Neve Tzedek et la zone animée de Nahalat Binyamin, offrant ainsi un mélange parfait de tranquillité et de vie urbaine dynamique. D'une superficie d'environ 63 m2, l'appartement dispose également d'un agréable balcon de 6 mètres carrés, idéal pour se détendre ou profiter des vues sur la ville. Initialement conçu avec trois pièces, il a été soigneusement réaménagé en deux, créant un espace ouvert et lumineux. La propriété comprend un salon baigné de lumière, une chambre principale spacieuse avec un espace de travail dédié et une salle de bain attenante, une cuisine entièrement équipée avec des appareils modernes, ainsi qu’un cabinet de toilette séparé. Ce bien unique allie confort, style et emplacement imbattable, en faisant une perle rare dans l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv. Ne manquez pas cette incroyable opportunité immobilière!

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,58M
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux …
Netanya, Israël
depuis
$1,39M
Situation du projet Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Cara…
Ashdod, Israël
depuis
$2,19M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
