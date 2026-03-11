  1. Realting.com
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana

Raanana, Israël
$7,524
3
ID: 34161
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Exceptionnel en centre ville . Penthouse neuf de plain pieds. Magnifique penthouse de 6 pieces. 180 m2. 150 m2 de terrasse. Vue degagee. 2 parking et 1 cave disponible en juin 2026.

Raanana, Israël
