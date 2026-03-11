  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent

Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent

Ascalon, Israël
depuis
$498,465
;
4
ID: 34391
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    HaLilac

À propos du complexe

3 pieces bon Investissement

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Autres complexes
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
4 pieces plain centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Rare sur le marché : superbe villa indépendante édifiée sur un terrain de 315 m², offrant 270 m² habitables répartis sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage). Elle dispose d’un grand salon lumineux, d’une cuisine spacieuse, de plusieurs chambres confortables et de beau…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Afficher tout Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse
Bat Yam, Israël
depuis
$1,57M
Dans une tour moderne de stranding de Bat Yam 5 pièces dont 1 mamad Surface habitable 131m² Terrasse 14m² Au 20eme étage d'une tour luxueuse 2 places de parking 1 cave
Agence
Immobilier.co.il
