Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf

Découvrez notre nouveau projet en prévente, commercialisé par Mardochee Khayat, votre spécialiste des projets neufs. Situé dans le prestigieux quartier de Netanya, Ramat Poleg, notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des écoles renommées et de la grande synagogue de Poleg .
Ce projet immobilier exclusif combine qualité de construction, design moderne et confort de vie. Chaque appartement est conçu avec soin, offrant des espaces spacieux et lumineux pour répondre à tous vos besoins.
Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement, notre projet répondra à vos attentes les plus élevées.
En choisissant notre projet en prévente, vous bénéficiez d'une opportunité unique d'acquérir votre futur chez-vous à des conditions avantageuses. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de devenir propriétaire dans l'un des quartiers les plus prisés de Netanya.
Caractéristiques du projet
Le projet Poleg comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse et un rez de jardin.
Revêtement extérieur en pierre naturelle et aluminium
L’immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond
Aménagé et conçu par l architecte
2 ascenseurs dont un chabbatique
place de parking souterrain
Livraison dans 2 ans
Garantie bancaire
Caractéristiques de l’appartement
Carrelage dans toute la maison 80x80
Climatisation centralisée dernière génération
Meuble de salle de bain de qualité
Robinetterie de marque Grohe
Porte intérieures de qualité
Cuisine personnalisable
Stores électriques dans toutes la maison
Type appartement
Appartement 3 pièces de 77 m2 +12m2 de terrasse
Appartement 4 pièces de 105 m2 + 13m2 de terrasse
Appartement 5 pièces de 131 m2+16m2 de terrasse
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour