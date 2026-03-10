Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
Ascalon, Israël
$329,175
ID: 34805
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

a la marina d'ashkelon, tres bonne affaire a saisir 2 p de 40m2 pleine vue mer avec balcon, mamad, ascenceur et parking sous sol

Ascalon, Israël
