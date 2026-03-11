  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israël
ID: 34499
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gershon Shats, 11

À vendre dans le quartier recherché de Montefiore Rue Gershon Schatz Au 3e étage - façade 3 pièces de 60 m² + balcon de 15 m² Compteur inclus Parking souterrain Ascenseur Immeuble de seulement 10 locataires 2 appartements par étage Bail en cours jusqu'à fin août 2026 pour un loyer de 7 500 NIS par mois.

Tel-Aviv, Israël
