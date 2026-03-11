  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem

depuis
$1,36M
;
6
ID: 34151
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse disponible au 14- 15 et 18 eme etage a Kiriat Yovel Jerusalem Proche du tramway et commerces Vue degagee Parking et cave inclus Entree immediate Prix a partir de 4.350.00.000sh non compris nos frais d'agence

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

