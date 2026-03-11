  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf

Ascalon, Israël
depuis
$595,650
;
9
Laisser une demande
ID: 34681
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À vendre – Spacieux 5 pièces à Agamim avec vue sur le lac Découvrez ce superbe appartement de 5 pièces dans le quartier recherché d’Agamim, d’une surface de 123 m². ✅ Vue imprenable sur le lac ✅ Salon lumineux et spacieux ✅ Couloir large desservant les chambres ✅ Parking privé ✅ Immeuble de qualité du promoteur Assoum ???? Prix : 1.900.000 ₪ Une opportunité rare qui allie confort, espace et emplacement idéal ! ???? Contactez-nous dès maintenant pour une visite.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ashdod, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Découvrez ce charmant appartement jardin de 2,5 pièces, situé au 1er étage d'une authentique maison privée arabe. Cette propriété unique offre des plafonds hauts d'environ 4,5 mètres, créant une atmosphère spacieuse et aérée. Avec une surface construite d'environ 82 m2, un balcon de 5 m2 et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Afficher tout Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
???????? À vendre – Maisonnette rénovée à Neve Dkalim, Ashkelon Charmante maison de plain-pied 3 pièces, agrandie en 4 pièces, entièrement refaite à neuf ???? ✅ Terrain de 220 m² ✅ Quartier stratégique : à la sortie de la ville et proche du nouveau quartier Ir Ayin ✅ Environnement calme et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Un beau 5 pieces quartier barnea proche de la mer avec cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller