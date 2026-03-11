  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Netanya, Israël
depuis
$1,07M
;
6
Laisser une demande
ID: 34247
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus qui servent tout Israël, accès facile aux autoroutes Cafés, restaurants, supermarchés et équipement domestique et tout cela au pied du projet Caractéristiques du projet Très beau hall double décoré par un architecte pour une intimité maximale des propriétaires. Une salle de sport, salle pour enfants, salle de travail Trois ascenseurs dont un Shabbat Une vue dégagée depuis les premiers étages. Projet avec garantie bancaire Possibilité de financement de 20% au contrat et 80% lors de la remise des clés Chaque appartement est vendu avec un parking privé. Service haut de gamme Caractéristiques de l'appartement Tuiles dans toute la maison 80x80 Préparation pour la climatisation Meubles de salle de bains de qualité Boutons de mélange Portes intérieures de qualité Cuisine personnalisable Scores électriques dans toute la maison Plusieurs appartements sont à vendre 3 pièces surface 79 m2 + 12 m2 terrasse 4 pièces surface 102 m2 +12 m2 terrasse 5 pièces surface 122 m2 + 20 m2 terrasse Pour plus d'informations contacter Mardochee Khayat

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$332,310
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Netanya, Israël
depuis
$627,000
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Afficher tout Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
depuis
$739,860
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israë…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité immédiate de la promenade du Parc HaMesila qui mène directement à la Moshava Germanit , à quelques minutes du centre commercial Hadar et des supermarchés de Talpiot — tout est à portée de main ! Dans un nouvel immeuble boutique construi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller