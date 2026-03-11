  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana

Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana

Raanana, Israël
depuis
$9,405
;
7
ID: 34160
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Bilu

À propos du complexe

Villa centre ville Raanana. rue calme proche ecole Bilou. niveau 1 : tres grand salon avec coin repas . cuisine separee. chambre parentale dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres 2 salles de bain. niveau 3 : une suite. Sous sol : grande piece et mamad. piscine et jardin . Parking

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
