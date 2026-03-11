  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam

Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,10M
;
6
Laisser une demande
ID: 34410
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

À propos du complexe

Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur des valeurs fortes : qualité, professionnalisme, fiabilité, durabilité et service. Chaque détail est pensé pour garantir une vie meilleure – plus sûre, plus saine et plus agréable – avec un accompagnement de la conception jusqu’à la remise des clés. 2 immeubles de 13 étages 134 appartements 5 niveaux de parkings et caves 2 jardins d’enfants Espaces publics partagés favorisant la vie communautaire des résidents Ascenseurs design Planification et exécution selon la méthode Hadar Immeubles construits selon la norme de construction verte (5281) – 3 étoiles Design extérieur impressionnant avec une architecture moderne Vue mer à partir des étages élevés Espace vert sous les immeubles À seulement 10 minutes de route de la mer Ligne 20 autobus à 2 pas Ligne de métro très proche Piste cyclable au pied de l’immeuble

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Ascalon, Israël
depuis
$540,788
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israël
depuis
$423,225
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$627,000
Quartier résidentiel Ttres bon produit d'investissement ou pied a terre
Ascalon, Israël
depuis
$432,630
Vous regardez
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Un rez-de-jardin en duplex pensé comme une maison en ville. 150 m² habitables répartis sur deux niveaux, avec une vraie séparation entre les espaces de vie et les espaces nuit. Le salon s’ouvre directement sur un jardin privatif de 100 m², permettant de profiter pleinement de l’extérieur au…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller