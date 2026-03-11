  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha

Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
;
16
Laisser une demande
ID: 34197
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Reding, 26

À propos du complexe

Exceptionnel appartement de 289 m2 avec une terrasse de 34 m2, situé dans l’un des complexes résidentiels les plus recherchés de Ramat Aviv HaHadasha. Bénéficiant d’une vue dégagée vers la mer depuis le 6e étage et d’une triple exposition, ce bien offre un cadre de vie lumineux et élégant. L’espace comprend un vaste séjour convivial, six chambres, dont quatre suites luxueuses, une cuisine entièrement équipée avec îlot central, une buanderie, deux espaces de rangement et quatre places de parking. Le complexe Prestige séduira par ses services haut de gamme : sécurité 24/7, hall d’entrée impressionnant, centre de remise en forme complet, salon résidentiel et environnements paysagers raffinés — alliant confort, style et tranquillité.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod. D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 asce…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
En vente exclusive Au cœur de la ville, 57 rue Melchett À proximité du boulevard Ben Zion et à quelques pas du boulevard Rothschild Dans un immeuble boutique neuf Magnifique penthouse en duplex, agencé avec goût 4 pièces, au 5ème étage, vue ouest 112 m² + environ 32 m² de terrasses ensoleil…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller