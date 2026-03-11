Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Exceptionnel appartement de 289 m2 avec une terrasse de 34 m2, situé dans l’un des complexes résidentiels les plus recherchés de Ramat Aviv HaHadasha. Bénéficiant d’une vue dégagée vers la mer depuis le 6e étage et d’une triple exposition, ce bien offre un cadre de vie lumineux et élégant.
L’espace comprend un vaste séjour convivial, six chambres, dont quatre suites luxueuses, une cuisine entièrement équipée avec îlot central, une buanderie, deux espaces de rangement et quatre places de parking.
Le complexe Prestige séduira par ses services haut de gamme : sécurité 24/7, hall d’entrée impressionnant, centre de remise en forme complet, salon résidentiel et environnements paysagers raffinés — alliant confort, style et tranquillité.
Tel-Aviv, Israël
