  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives

Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives

Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
;
6
ID: 34096
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Altalena

À propos du complexe

Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) Appartements 5 pièces   Surface : 131 m² habitables + 14 m² de terrasse    Prix à partir de 3 400 000 ₪ (≈ 850 000 €) Conditions de paiement ultra avantageuses : 7 % à la signature 8 % au démarrage des travaux 85 % à la livraison Sans aucune indexation ! Prix fixé aujourd’hui pour une livraison dans 5 ans ! Spécifications techniques – Appartements 4 à 5 pièces Construction : Construction verte selon la norme 5281 Façade en pierre naturelle ou Porcellanosa Isolation thermique et acoustique performante Hauteur sous plafond élevée dans les espaces communs Ascenseur intelligent avec éclairage design Interphone vidéo avec écran couleur Hall d'entrée spacieux, local technique et local vélos Pré-installation pour climatisation gainable Porte blindée à l’entrée, portes intérieures haut de gamme Système électrique intelligent Local de stockage privatif pour chaque logement Intérieur des appartements : Architecture contemporaine et lumineuse Carrelage Porcellanosa haut de gamme (100x100 / 80x80 cm) Balcons spacieux avec garde-corps en verre design Préparation pour jacuzzi et cuisine extérieure sur balcon (selon modèle) Prises TV et RJ45 dans toutes les chambres Volets électriques avec interrupteurs design Climatisation gainable pré-installée Électricité triphasée 3x25A Salles de bain & sanitaires : Carrelage moderne dans toutes les pièces d’eau Meubles suspendus + miroir dans la suite parentale Double vasque dans la salle de bain des enfants (selon l’appartement) WC suspendus dans toutes les salles de bain Aérateurs installés dans chaque salle d’eau Cuisine : Cuisine haut de gamme avec îlot central Évier encastré avec robinet design Emplacement pour lave-vaisselle, four et réfrigérateur double Plan de travail en quartz ou granit Nombreux rangements Préparation pour borne de recharge électrique pour voiture Ashdod est une ville en pleine expansion, à fort potentiel de valorisation. Le quartier Shimon Peres comprendra : Environ 3 600 nouveaux logements Des zones commerciales dynamiques Des établissements publics modernes De vastes espaces verts pour une qualité de vie optimale Ce développement créera de nouveaux emplois et répondra à la demande croissante de logements. Un emplacement stratégique : À deux pas du campus universitaire, du parc High Tech et de la gare, ce projet immobilier offre un cadre de vie moderne, dynamique et connecté.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

