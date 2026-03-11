  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)

$642,675
ID: 34447
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Dizengoff, 35

À propos du complexe

Rue Dizengoff au cœur de Netanya, emplacement premium à proximité immédiate de Kikar HaAtsmaout. Secteur recherché pour ses commerces, cafés, son attractivité urbaine et son accès rapide à la plage. Appartement de 3 pièces, d’environ 88 m², au 1er étage sur 5. Entièrement rénové, avec volumes confortables et séjour lumineux. Convient à une résidence principale ou à un investissement locatif stratégique. À 1 minute de Kikar HaAtsmaout et à pied des plages. Immeuble concerné par un projet Pinouï-Binouï (stade avancé), offrant un potentiel de valorisation. (destruction/reconstruction de l'immeuble avec livraison d'un logement neuf avec prestation modernes) Prix demandé : 2 050 000 ₪.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
