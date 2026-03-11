  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme

Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme

Hadera, Israël
depuis
$4,076
;
Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
1
Laisser une demande
ID: 34504
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Cottage spacieux et parfaitement aménagé, idéal pour une famille à la recherche d’une qualité de vie élevée, de confort et d’intimité. Caractéristiques du bien : • 5 pièces • 185 m² habitables • Jardin paysagé avec coin barbecue • Piscine 3×5 avec système de chauffage au gaz • Portails électriques avec interphone • Système d’alarme • Possibilité de laisser les électroménagers Disposition intérieure : Rez-de-chaussée : • Grand salon lumineux • Mamad (pièce sécurisée) • WC invités Étage : • 3 chambres • Suite parentale • Salle de bains et WC supplémentaires • Buanderie / local de service Entrée : 01/02/2026 Loyer : 13 000 ₪ / mois Taxe municipale (Arnona) : 1700 ₪ / tous les deux mois Un bien de grande qualité, prêt à emménager – opportunité rare Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$623,865
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$896,610
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Vous regardez
Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
Hadera, Israël
depuis
$4,076
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
appartement 5 pieces dans petit immeuble a 1 mn du lac, 1er etage, 2 terrasses, tres investi
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Appartement lumineux et entièrement rénové, sur Kiryat Yovel JERUSALEM Avec très grande terrasse et pergola, idéale pour une grande soucca
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller