  2. Israël
  3. Ashdod
  Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Quartier résidentiel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,32M
;
18
ID: 34563
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

Magnifique appartement a vendre a Ashdod 5 pièces transformé en 4, dans résidence de standing avec concierge 24/24 , salle de sport, 4ascenseurs dont un de shabat . Appartement 150 m2 et 16 m2 de terrasse pleine vue mer. Cave 9m2 , matériaux haut de gamme, climatisation, parking, et a 2 pas de la plage

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

