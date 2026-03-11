  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya

Netanya, Israël
$717,915
ID: 34304
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

•⁠ ⁠Appartement vendu meublé et entièrement équipé •⁠ ⁠Mamad (pièce sécurisée) •⁠ ⁠Chauffe-eau solaire + gaz •⁠ ⁠Climatisation centrale avec contrôle indépendant dans les chambres •⁠ ⁠Balcon avec arrivée d’eau et de gaz •⁠ ⁠Filet de protection sur le balcon •⁠ ⁠Exposition Nord-Est / Sud-Ouest (excellente ventilation naturelle) •⁠ ⁠Grande cuve d’évier dans la cuisine Charges : •⁠ ⁠Arnona : 980 ₪ / 2 mois •⁠ ⁠Vaad habayit : 250 ₪ / mois

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

