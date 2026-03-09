  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état

Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état

Ascalon, Israël
depuis
$558,030
;
4
ID: 34037
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

Un beau 4 pieces immeuble récent

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Netanya, Israël
depuis
$771,210
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
dans un petit immeuble de 4 etages , un penthouse duplex de 138m2 habitable + 48m2 de terrasse, tres belle cusine, cave et 2 parkings
Agence
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Cette maison de ville charmante située dans la vieille ville de Jaffa est un véritable joyau, offrant un mélange unique d'histoire, de design et de vues à couper le souffle. À quelques pas, vous trouverez le littoral, le marché aux puces animé, des galeries d'art, des boutiques tendance et u…
Agence
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Dans un immeuble récent à deux pas de la plage Gordon Appartement de 2 pièces Mamad 1 er étage Ascenseur Parking
Agence
Immobilier.co.il
