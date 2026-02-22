  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Ascalon, Israël
depuis
$695,970
ID: 33770
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

rdj 4 p agamim 140m2 de jardin

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,724
Quartier résidentiel Rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer !
Hadera, Israël
depuis
$962,445
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Autres complexes
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Afficher tout Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$376,200
3.5 pieces quartier atikot
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Belle appartement
Quartier résidentiel Belle appartement
Quartier résidentiel Belle appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,100
Un appartement propre, bien rangé et agréable
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$893,475
Appartement a vendre rénové a Ashdod de 154 m2 avec cave situé a "HE" a proximité de commerces, écoles, synagogues, bus
Agence
Immobilier.co.il
