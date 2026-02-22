  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité

Raanana, Israël
depuis
$1,77M
;
4
ID: 33620
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

RAANANA - Quartier Neve Zemer, PROJET DE GRANDE QUALITE Un nouveau projet dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages Appartement 6 pièces 156m² + 12m² de terrasse étage 5 , 2 parking et 1 cave : Projet avec permis validé Garantie bancaire Livraison prévue : Début 2028

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
