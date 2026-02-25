  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse

Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 pieces avec mamad - 131m²+14m² terrasse

Bat Yam, Israël
$1,57M
ID: 33926
Dernière actualisation: 24/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Dans une tour moderne de stranding de Bat Yam 5 pièces dont 1 mamad Surface habitable 131m² Terrasse 14m² Au 20eme étage d'une tour luxueuse 2 places de parking 1 cave

Localisation sur la carte

