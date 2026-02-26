  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartements parfaits et meublés avec vue sur la mer et les jardins bahá’í, entièrement meublés et déjà loués, pour y vivre ou pour investissement.

Haïfa, Israël
depuis
$374,633
;
5
ID: 33954
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Haifa Subdistrict
  • Ville
    Haïfa

À propos du complexe

À HAÏFA • À partir de 1 195 000 ₪ (326,034€, entièrement meublés • Déjà loués et gér • A par une société de gestion 24/7 • Vue mer panoramique & vue sur les jardins Bahá'í Salle de sport 24/7 dans l'immeuble • Espaces de coworkin • Balcons spacieux avec Trois ascenseurs rapides •g • Service de ménage • Lobbys luxueux et design • Nombre limité d'appartements par étage – intimité maximale • Sécurité avancée : caméras, codes d'accès, étages sécurisés • MAMAK neuf à chaque étage *Option de rendement garanti : 7 % sur 2 ans (3

Localisation sur la carte

Haïfa, Israël
Loisirs

